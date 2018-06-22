Seçim heyecanı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - 24 Haziran Pazar günü Türkiye tarihi bir seçime gidiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin sağlanacağı bu seçimde cumhurbaşkanlığı için 6 aday yarışırken, milletvekilliği içinse 9 siyasi parti ve iki ittifak yarışına sahne olacak. Ak Parti ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı'nda, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin ise 'Millet İttifakı' adı altında gireceği seçimde, Antalya'da 5 bin 30 sandıkta 1 milyon 681 bin 336 seçmen oy kullanacak.

2011 seçimlerine göre seçmen sayısını 294 bin kişi artıran Antalya'nın, 14 olan milletvekili sayısı da 16'ya çıkacak. Antalya en son yapılan 16 Nisan 2016'daki referanduma göre ise seçmen sayısını 45 bin kişi daha artırdı. 2011'den itibaren gerçekleşen seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Antalya'da sonuçlar şu şekilde oldu;

2011 yılı milletvekilliği seçimlerinde 1 milyon 387 bin seçmenden 1 milyon 198 bini sandığa gitti. Yüzde 86.41'lik katılım oranına ulaşılan 2011 seçimlerinde Antalya'da 460 bin oyla Ak Parti birinci olurken, 389 bin oyla CHP ikinci, 245 bin oyla MHP üçüncü oldu. Bu sonuçlara göre 14 milletvekilliğinin 6'sını Ak Parti, 5'ini CHP, 3'ünü de MHP aldı. Bu seçimde 5 bin 200 sandık kuruldu.

Üç yıl sonra 2014'ün mart ayındaki yerel seçimlerde CHP, Büyükşehir Belediyesi'ni Ak Parti'ye kaptırdı. Antalya'nın 2014'teki seçmen sayısı 1 milyon 513 bin kişiye yükseldi. 1 milyon 361 bin seçmenin oy kullandığı seçimde 1 milyon 307 bin oy geçerli sayıldı. Ak Parti 476 bin oyla birinci olurken, CHP 452 bin oyla ikinci, MHP 318 bin oyla üçüncü sırada yer aldı. Bu seçime katılım oranı ise yüzde 89.93'e çıktı. 126 bin seçmen artışına karşı sandık sayısı da 5 bin 279'a yükseltildi.

Hemen ardından 2014 yılı Ağustos ayında ilki yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Antalya'daki katılım oranı yüzde 73,32'ye geriledi. 4 bin 381 sandığın kurulduğu seçimde 1 milyon 527 bin kayıtlı seçmenden 1 milyon 120 bini oy kullandı. Üç adayın yarıştığı seçimde Recep Tayyip Erdoğan 458 bin oy, Ekmeleddin İhsanoğlu 584 bin oy, Selahattin Demirtaş ise 58 bin oy aldı.

Bir yıl sonra 2015'in Haziran ayındaki 25'inci dönem milletvekilliği seçiminde Antalya'nın kayıtlı seçmen sayısı 1 milyon 568 bine yükseldi. 4 bin 684 sandık kurulan bu seçimde 1 milyon 332 bin kişi sandığa gitti ve katılım oranı yüzde 84.98'e çıktı. Ak Parti 456 bin oyla birinci olurken, CHP 428 bin oyla ikinci, MHP ise 287 bin oyla üçüncü oldu. 14 milletvekilinden 6'sı Ak Parti'ye 5'i CHP'ye 2'si MHP'ye giderken, 90 bin oy alan HDP de 1 milletvekili çıkardı.

Aynı yıl 1 Kasım tarihinde 26'ncı Dönem Milletvekilliği seçimi yapıldı. Yaklaşık 5 ay sonraki bu seçimde seçmen sayısı 1 milyon 588 bine çıkarken, 1 milyon 373 bin kişi sandığa gitti. Seçime katılım oranı da yüzde 86.46'ya çıktı. Bu seçimde Ak Parti 560 bin oyla birinci olurken, CHP 451 bin, MHP 238 bin oy aldı. 14 milletvekilinin 7'si Ak Parti, 5'i CHP, 2'si ise MHP şeklinde oluştu.

Son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde anayasa değişikliği referandumu gerçekleştirildi. Bu halk oylamasında Antalya'daki kayıtlı seçmen sayısı 1 milyon 636 bine yükseldi. 1 milyon 426 bin kişinin oy kullandığı seçime katılım oranı da yüzde 87.15 olarak gerçekleşti. 'Evet' ve 'hayır' diye iki seçeneğin bulunduğu halk oylamasında 827 bin kişi 'hayır' derken, 573 bin kişi 'evet' dedi.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

2011'den itibaren 7 kez kurulan sandıklarda bu kez 24 Haziran'da 'başkanlık' olarak da adlandırılan sistemle cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi birlikte yapılacak. TBMM'nin 550 olan milletvekili sayısı 600'e çıkartılırken, Antalya'nın bu seçimdeki milletvekili sayısı da 14'den 16'ya yükseldi. Seçmenler cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği olmak üzere iki oy kullanacak. Antalya'da 22'si seyyar, 10'u cezaevlerinde olmak üzere toplam 5 bin 30 sandık kurulacak seçimde, 1 milyon 681 bin 336 seçmen sayısı bulunuyor.

İLÇELERDEKİ SEÇMEN-SANDIK SAYILARI

Seçmen sayısı bakımından ilk sırada 362 bin 499 kişiyle Kepez ilçesi gelirken, ikinci sıradaki Muratpaşa ilçesi 355 bin 248, üçüncü sıradaki Alanya ise 204 bin 844 seçmene sahip. Bu seçimde Antalya'nın 19 ilçesinde kurulacak sandık ve seçmen sayıları şöyle; Akseki 61 sandık, 9 bin 242 seçmen. Aksu 148 sandık, 48 bin 961 seçmen. Alanya 615 sandık, 204 bin 844 seçmen. Demre 58 sandık, 19 bin 546 seçmen. Döşemealtı 131 sandık, 41 bin 987 seçmen. Elmalı 112 sandık, 29 bin 636 seçmen. Finike 116 sandık, 36 bin 261 seçmen. Gazipaşa 131 sandık, 37 bin 887 seçmen. Gündoğmuş 33 sandık, 6 bin 143 seçmen. İbradı 13 sandık, 2 bin 290 seçmen. Kaş 150 sandık, 43 bin 147 seçmen. Kemer 84 sandık, 28 bin 545 seçmen. Kepez 1008 sandık, 362 bin 499 seçmen. Konyaaltı 329 sandık, 116 bin 814 seçmen. Korkuteli 144 sandık, 40 bin 912 seçmen. Kumluca 158 sandık, 50 bin 549 seçmen. Manavgat 485 sandık, 159 bin 121 seçmen. Muratpaşa 982 sandık, 355 bin 248 seçmen. Serik 272 sandık, 87 bin 704 seçmen.

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