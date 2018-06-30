Seçim günü elektrik tüketimi arttı

ANTALYA, () - BATI Akdeniz'de 24 Haziran seçimlerinde elektrik tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttığı kaydedildi.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, Batı Akdeniz Bölgesi'ni kapsayan Antalya, Burdur ve Isparta'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin yapıldığı 24 Haziran'da kesintisiz enerji sağlamak için 927 personelle hizmet verdiklerini ifade etti. 24 Haziran'da, geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketiminin yüzde 7 arttığı vurgulanan Müdüroğlu, "2017 yılında 25 Haziran Pazar günü 25 bin 926 mWh elektrik tüketilen bölgede bu rakam bu yıl 24 Haziran pazar günü 27 bin 766 mWh'ye yükseldi. Artışta sıcak havaların etkisiyle artan klima kullanımının yanı sıra vatandaşların saat 17.00'den itibaren seçim sonuçlarını takip etmek üzere ekrana kilitlenmesi de önemli rol oynadı" diye konuştu.

Elektrik tüketiminin özellikle Antalya'nın ilçeleri Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde artış gösterdiğine işaret eden Bahadır Müdüroğlu, "Alınan tedbirlerle bölgeye gün boyunca kesintisiz enerji sağlandı. Olası kesinti ve arızalara anında müdahale için genel müdürlük binasında kriz masası oluşturuldu" dedi.

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