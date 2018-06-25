Seçim Coşkusu Durmak Bilmedi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Ak Partililer kutlama yaptı.Korkuteli'de Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından Ak Partililer Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla meydanda toplanıp kutlama yaptı. Davul zurna çalınan ve meşaleler yakılan kutlama töreninde araç konvoyları da oluşturuldu. Araçlarının camlarından çıkan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı lehine sloganlar attı. Kutlamalara MHP'liler de katıldı.Korkuteli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçerli 36 bin 12 oyun 20 bin 138'ini alırken, Muharrem İnce 9 bin 345, Meral Akşener 5 bin 238, Temel Karamollaoğlu 770, Selahattin Demirtaş 447 ve Doğu Perinçek ise 74 oyda kaldı. Bu sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Korkuteli'de geçerli toplam oyun yüzde 55.92'sini aldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 14:35