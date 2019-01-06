Seçim çalışmalarına doğduğu mahalleden başladı

İZMİR'in Menderes ilçesinde yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı AK Partili Bülent Soylu, 2019 yerel seçimleri için çalışmalarına doğup, büyüdüğü kırsal Oğlananası Mahallesi'nden başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yerel seçimleri için İzmir'de gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında yeniden aday gösterilen Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, seçim çalışmalarının startını verdi. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen aday tanıtım toplantısının ardından doğup, büyüdüğü kırsal Oğlananası Mahallesi'ne geçen Soylu, vatandaşlarla biraraya geldi. AK Parti ve MHP'nin ortak adayı olan Soylu'ya AK Parti Menderes İlçe Başkanı Mehmet İmre'nin yanı sıra MHP Menderes İlçe Başkanı Önder Böncü de destek verdi. Mahalle meydanını dolduran vatandaşlar Soylu'ya sevgi gösterilerinde bulundu. Menderes için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "2014 yılında ilk seçim çalışmasına doğup, büyüdüğüm Oğlananası'nda başlamıştım. Yine buradan çalışmalarımıza başladık. Menderes için ilk günkü aşkla çalışmaya durmadan yorulmada devam edeceğiz. Menderes'te gerçekleştirdiğimiz hizmet kervanı ile güzel ilçemize hep ilkleri kazandırdık. Şimdi sırada Menderes'i İzmir'in merkezi yapmaya geldi. Menderes'imizi her alanda İzmir'in merkezi yapmaya söz veriyorum. Bugüne kadar verdiğimiz sözleri nasıl ki yerine getirdiysek bu sözümüzü de yerine getireceğiz ve yeni dönemde güzel ilçemizi her alanda İzmir'in merkezi yapacağız" dedi.

MENDERES (İzmir), ()

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