Seçer'den 'işçi çıkarmama sözü'

MERSİN, () - MERSİN'de, CHP'nin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Vahap Seçer, seçilmesi halinde belediyeden işçi çıkarmayacağının sözünü verdi.

Seçer, Eski Mezitli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Halkı aldatan bir siyasetçi olmadığını ve seçmene boş vaatlerde bulunmayacağını belirten Seçer, "Bazı vatandaşlarımız diyor ki, 'Biz MHP'liyiz, Ak Partiliyiz, İyi Partiliyiz. Büyükşehir'de çalışıyoruz. Vahap Seçer seçilirse bizi belediyedeki işimizden atar mı?' Hiç merak etmeyin. İşinde, aşında olan insan benim korumam altındadır. Meseleye geniş bakmamız lazım. Bizim işsizliği ortadan kaldırmamız lazım. Belediyeye 100 kişi aldın, 500 kişi aldın. Sorun bitmiyor ki. Binlerce insan var işsiz, aç. İnsanlar görüyorum, işsizlikten bunalıma girmiş. İşsizlik sorununa geniş bakmak lazım. İşsizliği ortadan kaldıracak, Mersin'i daha zengin yapacak ekonomik projelerimiz de var, yaşlı bakımı, çocuk bakımı gibi sosyal projelerimiz de var, tarımla ilgili projelerimiz de var" dedi. Seçer konuşmasının ardından vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.



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