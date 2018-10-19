Şebinkarahisar'da Muhtarlar Günü kutlandı

Gülsen AKYOL MUTLU/ŞEBİNKARAHİSAR(Giresun),()-ŞEBİNKARAHİSAR'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Taner Tengir , kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Programda, tüm protokole ve misafirlere Muhtarlar Derneğinde çeşitli ikramlar da yapıldı.

'MUHTARLAR YEREL DEMOKRASİNİN ÖRNEĞİDİR'

Programda konuşan Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, muhtarların yerel demokrasinin önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, "Muhtarlar yerel demokrasinin örneğidir. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğu aşikardır. Muhtarlarımız, bulunduğu köy ve mahallelerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte olup, halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Özellikle mesai ve çalışma arkadaşları olarak bizlerin en ücra noktadaki vatandaşa ulaşmamızda önemli rol oynamaktadırlar. Bu anlamda vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda başvuracakları ilk yer muhtarlıklarımız olduğundan çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık vatandaşlarımızın hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetinde olmalıdır" dedi.