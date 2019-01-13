Şebinkarahisar'da kar festivali coşkusu

Gülsen AKYOL MUTLU/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun),() - GİRESUN’un Şebinkarahisar ilçesinde bu yıl ilk kez kar festivali düzenlendi. Festivalde, kar fotoğrafı yarışmaları, Off-Road gösterileri ve hamsi şenliği gerçekleştirildi.

Şebinkarahisar’da bu yıl 1’inci Kar Festivali etkinliği düzenlendi. Kültürel ve sosyal faaliyetleri geliştirmek adına Şebinkarahisar Yardımlaşma Derneği, İlçe Belediyesi ve Kaymakamlık tarafından düzenlenen festivale, 16 otobüsle İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Ankara'dan gelen Şebinkarahisarlılar ve Erzurum, Ordu ve Amasya’dan gelen yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Etkinlikte, 500 kilogram hamsi 3 bin kişiye ikram edildi. Yöresel Toyga Çorbası, lokma tatlısı, Çemiç ve Şebin cevizinden dövülerek elde edilen Ata lezzetleri misafirlerin beğenisine sunuldu. Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar yerleşkesinde eğitim gören öğrenciler de stantlarda el sanatları eserlerini sergiledi.

‘BÖLGEMİZDE İLK DEFA DÜZENLİYORUZ’

Bölgede ilk defa Kar Festivali düzenlendiğini belirten Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, "Kaymakamlık Belediye ve STK’lar ile bir arada yaklaşık bir hafta, 10 gün içinde vatandaşlarımızın da taleplerini alarak bölgemizde bir kar festivali yaptık. Off-Road gösterileri, akabinde kızakla kayma ve ardından konserlerimiz olacak. Vatandaşlarımızın yoğun bir katılımı var. İstanbul, Bursa, Ankara ve her bölgeden ilçemize gelen vatandaşlarımız var. Hepsine hoş geldiniz diyorum. İlçemizde birlikteliğin oluşması ve bunun devamlılığın sağlanması için bir farkındalık oluşturmak istedik. Özellikle Kelkit Vadisi'nde bir ilkini yaptığımız kar festivalinin geleneksel hale getirilmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

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