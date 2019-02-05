SDT'den 'Shakespeare' oyunu

SİVAS, () - SİVAS Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta, William Shakespeare'in, 'Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" isimli romantik komedi oyunla perdelerini açacak.

SDT, yepyeni bir oyunla seyircisinin karşısına çıkacak. Devlet Tiyatroları tarafından 15-20 Ocak tarihleri arasında düzenlenen "Klasikler Haftası"nda sahne ışıklarıyla buluşturduğu, William Shakespeare'in, "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı romantik komedi oyunla, bu hafta Sivaslı sanatseverlerin karşısına çıkacak. Shakespeare’in önemli klasiklerinden olan, Türkçe'ye Nurettin Sevin’in çevirdiği oyunu SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz yönetiyor. Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası adlı oyun, bu hafta 7-8 Şubat günü akşam 19.30'da, 9 Şubat Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30’da sanatseverlerle buluşacak.

FOTOĞRAFLI