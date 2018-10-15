SDT, '39 Basamak'ı yeniden sergileyecek

SİVAS Devlet Tiyatrosu (SDT), 100 gösterim yaparak, bölge tiyatrolarında içerisinde bir ilke daha imza attığı, "39 Basamak" adlı oyunuyla seyircilerini buluşturacak.Her çarşamba Ayışığı Sirki isimli çocuk oyunuyla miniklere hitap eden SDT, her hafta bambaşka bir yetişkin oyunla tiyatro seyircisine perde açmaya devam ediyor. "Lena, Leyla ve Diğerleri" ile "Kendime Kıyamam" isimli oyunların ardından SDT, 100 gösterim yaparak, bölge tiyatrolarında içerisinde bir ilke daha imza attığı "39 Basamak" adlı oyununun 102’nci temsiliyle perdelerini açacak.Richard Hannay adlı karakterin gittiği tiyatroda gizemli güzel Annabella adlı kadınla tanışmasını, ardından istemeden de olsa kendisini gizli görevin içinde bulmasını konu alan, "39 basamak" isimli oyun, 18,19 ve 20 Ekim'de seyircisiyle yeniden buluşacak.

FOTOĞRAFLI