Scat'ın Antalya- Almatı seferleri başlıyor

Berkay KUNT/ANTALYA, () - KAZAKİSTAN'ın özel havayolu şirketi Scat'ın Antalya-Almatı uçuşları, 27 Aralık'ta başlıyor. Antalya-Almatı seferi, her hafta perşembe günü gerçekleştirilecek.

Scat Havayolları, yeni uçuş kararını açıklamak için Akra Barut Hotel'de tanıtım kokteyli düzenledi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Casio Air Service Başkanı ve Scat Havayolları Türkiye Temsilcisi Mustafa Kadiroğlu, Türkiye pazarına 2009 yılında girdiklerini, 2010 yılında İstanbul, 2011 yılında ise Antalya uçuşlarını başlattıklarını söyledi.

2011 yılında Kazakistan'ın 10 kentinden Antalya'ya uçuşlar gerçekleştirdiklerini belirten Kadiroğlu, "Bugüne bakarsak, 2018 yaz döneminde Antalya'ya 502 uçuş gerçekleştirdik. Kazakistan'dan Antalya'ya getirdiğimiz toplam yolcu sayısı 110 bin 341, dönüşte ise bu sayı 106 bin. İstanbul'a da aynı dönem 38 bin yolcu taşımıştık ve dönüşte bu sayı 36 bindi" dedi.

Scat Havayolları olarak yine cesur bir adım attıklarını ve tarifeli olarak Antalya-Almatı uçuşlarını başlattıklarını söyleyen Kadiroğlu, "İlk olarak haftada 1 frekans uçuş gerçekleştireceğiz. İlerleyen dönemde ise bunu 2 frekansa çıkarma düşüncemiz var. 2019 yılında da Antalya-Astana uçuşlarını gerçekleştirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Bu zamana kadar girdikleri her pazarda iyi bir çizgi yakaladıklarını belirten Kadiroğlu, şirketin Kazakistan ve Türkiye arasında köprü vazifesi gördüğünü, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için çalışmaların durmaksızın devam edeceğini ifade etti.

Gecenin sonunda, Scat Havayaolları Satış Temsilcisi Anastasia Arslanova tarafından şirketin tanıtımına yönelik sunum gerçekleştirildi ve katılımcılara çekilişle havayolu şirketinin temasına uygun hediyeler dağıtıldı.

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