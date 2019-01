Sayokan Topluluğu’nun en yaşlı sporcusu siyah kemere yükseldi

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi Sayokan Topluluğu’nun en yaşlı sporcusu Allahverdi Pezük (86), aybarlığın ilk adımı olan siyah kemere yükseldi.

Sayokan Dünya Federasyonu'nun yılda bir kere düzenlemiş olduğu Sayokan Közgüsü'ne (Siyah Kemer Sınavı) katılan Allahverdi Pezük, siyah kemere yükseldi. Karabük Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşen sınavda Allahverdi Pezük en yaşlı antrenör olarak sayokan tarihine geçti.

Dünyada tescillenmiş tek Türk Savaş Sanatı olan sayokana her yaştan ilginin her geçen gün artığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “ Türkiye’nin en başarılı Sayokan topluluklarından biri olarak bugüne kadar 3 bin 250 Mamaklı’yı milli sporumuzla tanıştırdık. Kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan ata sporumuz aynı zamanda hem sağlıklı ve dinç kalmanın hem de sosyalleşmenin anahtarı oldu” dedi.

‘SAĞLIĞIMI ATA SPORUNA BORÇLUYUM’

Sayokanda her sporcunun yaşına ve performansına göre farklı eğitim programların bulunduğunu belirten Allahverdi Pezük ise, “Yaklaşık 9 yıldır bu spor ile uğraşıyorum. Akranlarıma göre bu imkansız gibi gelebilir ancak şuan sağlığımı bu ata sporuna borçluyum. Aldığım eğitimler sayesinde antrenörlük yapabileceğim” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI