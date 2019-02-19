Şavşat’ta öğrenciler yararına kermes

Nurbay USTA/ŞAVŞAT(Artvin),()-ARTVİN’in Şavşat ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına düzenlenen kermese, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Şavşat ilçesi Atatürk İlkokulu Konferans salonunda, ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes açıldı. Eğitimi destekleme ve yoksul öğrencilere yardım için açılan ve 2 gün süre ile hizmet verecek kermese, Kaymakam Musa Göktaş, Komando Bölük Komutanı Teğmen Mustafa Eroğlu, Jandarma Merkez Karakol Komutanı Jandarma Üst Çavuş Ali Yavuz, İlçe Emniyet Amiri Servet Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Evran, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan kermesten elde edilen gelirin tamamı öğrenciler yararına kullanılacak.

'HER ŞEYİN BAŞI EĞİTİMDİR'

Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, eğitimin önemine vurgu yaparak, Şavşat Kaymakamlığı olarak eğitim noktasında destek isteyenlere sürekli yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti. Göktaş, “Her şeyin başı eğitimdir. Dolayısı ile eğitim konusunda bu ilçe de her kim bir adım atıyorsa bizde Şavşat Kaymakamlığı olarak iki adım oraya gidiyoruz. Her kim ki bu yavrularımızın eğitilmesi topluma kazandırılması konusunda 1 adım destek veriyorsa, biz 3 adım gidip destek veriyoruz. Bu değerli hanımefendilerin el emeği göz nuru ile hazırlamış oldukları ürünleri burada eğitim için harcamaları ve hazırladıkları bu ürünlerden elde edilen gelirleri de eğitim için harcama çabası içerisinde olmaları çok önemlidir. Hazırlamış oldukları yemeklere pastalara keklere vermiş oldukları tat eğitime vermiş oldukları tattır” dedi.

Atatürk İlkokulu Okul Müdürü Zafer Yaşar ise, kermesten elde edilecek gelirin yoksul öğrenciler yararına kullanılacağını söyledi. Yaşar, “Okulumuz Okul Aile Birliği yönetim kurulu ve diğer kadın velilerimiz, hanım kardeşlerimiz el emeklerini göz nurlarını kermes için harcadı. Hanım kardeşlerimize de okulumuz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Buradan elde etmiş olduğumuz gelir fakir öğrenciler yararına harcanacaktır” dedi.