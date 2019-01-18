Savcı, eski rektör için FETÖ üyeliğinden ceza istedi

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - FETÖ davasında 14 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) eski rektörü İsrafil Kurtcephe'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısı, Kurtcephe'nin yöneticilikten değil, üyelikten cezalandırılmasını istedi.

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan, 14 ay tutuklu kaldıktan sonra geçen eylül ayında tahliye edilen AÜ eski rektörü İsrafil Kurtcephe'nin yargılanmasına devam edildi. Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya, tutuksuz sanık İsrafil Kurtcephe, yakınları ve avukatları katıldı. AÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köksal Kocaağa'nın da tanık olarak dinlendiği duruşma 2 saat sürdü.

Tanık Köksal Kocaağa, iddianamede adının geçtiğini belirterek, “İddianamedeki konu bu dava ile alakalı değil. Başka bir çalışanın mobbing davası ile ilgili bir konu. Öncelikle bunu belirtmek isterim" dedi. Eski rektör İsrafil Kurtcephe'yi 2003 yılından bu yana tanıdığını ifade eden Kocaağa, “Kurtcephe'yi ülkücü, Atatürkçü olarak tanırım. Malum yapı ile ilgili eylem ve söylemlerde bulunduğuna tanıklık etmedim. Savcı Osman Şanal'ın o dönem İsrafil Kurtcephe hocaya çok sayıda soruşturma açtığını duymuştum. Ayrıca, 17-25 Aralık sürecinde Paralel Devlet Yapılanması ile mücadele kapsamında Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile Prof. Dr. Ömer Geçici'yi görevlerinden aldığını duymuştum. Bu konu basına da yansımıştı" diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık İsrafil Kurtcephe'nin FETÖ yöneticiliğinden değil, FETÖ üyeliğinden cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, avukatların mütalaaya karşı savunma yapması ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.