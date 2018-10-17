Savaş mağduru üniversitelilere yurt

KOCAELİ'nin Başiskele Belediyesi ve İnsani Yardım Vakı (İHH) Kocaeli şubesi tarafından Suriye'nin Azez kentindeki HH Uluslararası Şam Üniversitesindeki öğrenciler için erkek öğrenci yurdu açtı. Dualar eşliğinde açılışı yapılan öğrenci yurdunun bahçesine de bölgede barışın ve huzurun kalıcı olması dileğiyle zeytin ağacı fidanları dikildi.

Açılışa Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, beraberindeki heyet ve üniversitenin kurucusu İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı (İHH) yetkilileri katıldı. Konteynırlardan oluşan 240 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdunda ayrıca etüt salonları, çamaşırhane ve duş kabinleri yer alıyor.

Açılışta konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, İHH yetkililerinden Suriye’de erkek öğrenci yurdu ihtiyacı olduğunu öğrenince harekete geçtiklerini belirterek, "Biz de Başiskele Belediyesi olarak elimizdeki imkanları kullanarak İHH'nın kurduğu Uluslararası Şam Üniversitesinde 3 ay önce çalışmaları başlattık^" dedi.

Tesisin 50 yılı aşkın kullanım garantisi bulunduğunu belirten Ayaz, belediye olarak Suriye halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

İHH Suriye çalışmaları koordinatörü Serkan Öktem ise duyarlı davranışından dolayı Başiskele Belediyesi'ne teşekkür etti.

İHH'nin Azez'de 2016 yılında kurduğu Uluslararası Şam Üniversitesi'nde 950 öğrenci eğitim görüyor.

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