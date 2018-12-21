HATAY’ın Altınözü ilçesinde Altınözü Kaymakamlığı, Altınözü Belediyesi ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan protokol kapsamında Ziyaret Mahallesi'nde yapımı tamamlanan halı saha törenle hizmete açıldı.Kaymakam Bülent Uygur, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Saha Koordinatörü Hana Zabalawı, Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Kaplan, kurum amirleri ve vatandaşların katılımlarıyla Ziyaret Mahallesi'nde 'Savaş Ayırır, Futbol Birleştirir " projesiyle yapımı tamamlanan halı sahanın açılışı gerçekleştirildi.Kaymakam Bülent Uygur, "Halı sahamız Boynuyoğun, Yarseli, Kıyıgören, Mayadalı ve Ziyaret mahallerimizde yaşayan Türk vatandaşlarımız ve Suriyeli misafir kardeşlerimize hizmet edecektir" dedi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Saha Müdürü Saha Koordinatörü Hana Zabalawı de projenin sosyal uyumu sağlayacanı ve gençleri bir araya getireceğini söyledi.Halı sahada oynanan ilk maçın başlama vuruşunu, Kaymakam Bülent Uygur ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Saha Koordinatörü Hana Zabalawı yaptı.

FOTOĞRAFLI