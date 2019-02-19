Satrançta, Türkiye 2'ncisi olan öğrenci ödüllendirildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Öztürk, Antalya'da düzenlenen 2019 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası bayanlar kategorisinde, kendi yaşından daha büyük 84 rakip arasında 2 beraberlikle namaglup Türkiye 2'ncisi oldu. Başarılı öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak tarafından, hediye çeki ile ödüllendirip, başarılarının devamını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesine gerçekleştirdiği ziyarette, okul müdürü Kadir Dündar'dan okulun eğitim durumu hakkında bilgi aldı. Albak, daha sonra okul binasını, kütüphane, kantin ve sınıfları gezerek incelemelerde bulundu, öğrencilerle de sohbet etti.

Ziyarette öğretmenlerle de bir araya gelen Müdür Albak, öğrencilerin eğitimi hakkında eğitim öğretim üzerine sohbet etti.

Daha sonra, Görme Engelliler Satranç Türkiye şampiyonasında, ikincilik derecesi elde eden 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Öztürk ile sohbet eden Albak, kendisini almış olduğu başarıdan dolayı tebrik edip, Vali Ömer Faruk Coşkun'un tebrik ve selamlarını iletti. Aydın Albak, öğrenci Büşra Öztürk'e başarılarının devamı temennisinde bulunup hediye çeki ile ödüllendirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, ayrıca öğrencinin almış olduğu başarılarda emeği olan herkese teşekkür etti.



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