Satranççılar Çeşme'de buluştu

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Çeşme Belediyesi'nin, bu yıl 6'ıncısını düzenlediği Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası, 39'u unvanlı, 16 ülkeden 727 satranç sporcusunun katılımıyla başladı.

Çeşme Belediyesi'nce 6 yıldır düzenlenen, Türkiye Satranç Federasyonu'nun etkinlikler takviminde de yer alan ve satranç sporcularının da büyük ilgi gösterdiği Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası'nın ilk hamlelerini, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova'nın oğlu Bartu Akova'ya karşı, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ise Kıdemli Emektarlar Türkiye Şampiyonu Salih Muratoğlu'na karşı yaptı. Çeşme çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde başlayan turnuvanın açılış konuşmasını yapan Kaymakam Hacı Mehmet Kara, turnuvaya katılan tüm sporculara başarı dileyip, "Yalnızca zekanın kullanıldığı bu güzel turnuvada umarım güzel dereceler elde edersiniz" dedi.

1 Temmuz tarihinde, saat 16.00'daki ödül töreni ile son bulacak olan turnuvaya bu yıl da büyük ilgi gösterildiğini söyleyen Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da "Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında farklı bir yere sahip olan Çeşme, 6 yıl önce başlattığımız bu uluslararası turnuva ile dünyadaki satranç sporcuları arasında da ilgi gördü. Satranç dünyasının büyük ustaları, turnuvamıza aileleri ile birlikte katılarak, hem turnuvamıza renk katıyorlar, hem de aileleri ile birlikte Çeşme'mizi tanıma fırsatı bularak güzel bir tatil yapıyorlar. Çeşme Open Satranç Turnuvası'na ilgi her geçen yıl daha da artıyor. Ayrıca Türkiye'nin birçok yerinden, her yaştan satranç sporcusu Çeşme'ye gelecek. Çeşme'mizin dünyada saygın bir yere sahip olan satranç sporuyla da anılması bizleri mutlu edecek. Turnuvanın, bu önemli zeka sporunun ilçemizdeki çocuklar arasında da yayılmasına ve sevilmesine de katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"TURNUVAYA GÜÇLÜ İSİMLERİN KATILMASI DİKKATLERİ ÇEŞME'YE ÇEKTİ"

Türkiye Satranç Federasyonu Çeşme Temsilcisi Mehmet Sarısaç ise turnuvanın her yıl daha fazla sporcuyu ağırladığına vurgu yaparak, "Çeşme Open turnuvası adını dünya satranç ligine yazarak katılımcıları ile kalitesini ortaya koymuştur. Bu yıl Çeşme Open'ın A-B ve C kategorilerine katılan isimlerin çok güçlü olması ise dünyanın gözünü Çeşme'ye çevrilmesine neden oldu. Turnuva boyunca tüm maçlar tüm dünyada internet üzerinden canlı olarak izlenebilecek" dedi

Satranç Turnuvası'na; Türkiye'den Kıvanç Haznedaroğlu ve Vahap Sanal'ın da aralarında bulunduğu, Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Belçika, Türkmenistan ve Özbekistan'dan 13 büyük usta (grand master) katılıyor. Ayrıca kadın büyük usta unvanına sahip Türkiye'den Betül Cemre Yıldız ile Gürcistan ve Azerbaycan'dan birer kadın sporcu da turnuvaya yer alıyor.

Turnuvada ayrıca uluslararası usta (IM) unvanlı Türkiye ve Azerbaycan'dan 2'şer sporcu, kadın uluslararası usta (WIM) unvanına sahip Zehra Topel, Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) ustası (FM) unvanlı Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'den 8 sporcu, usta adayı (CM) unvanlı 4 Türk sporcu ve kadın usta adayı (WCM) unvanlı 3 Türk sporcu mücadele edecek.

A, B ve C kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvaya, 39 unvanlı sporcunun dışında, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan'dan 688 satranç sporcusu katılıyor. Turnuva, 1 Temmuz tarihinde sona erecek.

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İZMİR), ()

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