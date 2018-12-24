Satranç ve briç turnuvasına yoğun ilgi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN’in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümleri etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç ve briç müsabakaları yoğun ilgi gördü.

Belediye tesislerinde düzenlenen satranç turnuvasına Türkiye’nin farklı bölgelerinden, Türkmenistan ve Suriye'den toplam 120 sporcu katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boro’nun hamlesiyle başlayan müsabakalar gün boyu devam etti. Yarışma sonunda dereceye girenler, para ödülü, kupa ve madalyalar kazandı. Dereceye giren sporculara ödül, kupa ve madalyaları Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boro tarafından verildi.

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