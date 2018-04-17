Satranç turnuvasına Sanko damgası

GAZİANTEP, () - MALATYA Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen “4’üncü Ulusal Satranç Turnuvasından SANKO Okullarının iki öğrencisi kupa ile döndü.

Turnuvada, 3’üncü sınıf öğrencisi Kutay Sakmak '10 Yaş Altı Genel Kategorisi'nde, 9’uncu sınıf öğrencisi Kağan Aydınçelebi '16 Yaş Altı Kategorisi'nde birinci oldu.

67 sporcunun katıldığı '10 Yaş Altı Genel Kategorisi'nde yarışan SANKO Okulları 3’üncü sınıf öğrencisi Kutay Sakmak, birincilik kupası ve 500 lira, 53 sporcunun katıldığı '16 Yaş Altı Kategorisi'nde yarışan SANKO Okulları 9’uncu sınıf öğrencisi Kağan Aydınçelebi birincilik kupası ve 1.300 lira para ödülü kazandı.

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