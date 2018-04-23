Satranç turnuvası şampiyonlarına çeyrek altın

AYDIN'ın İncirliova Belediyesi'nce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98 yıldönümü için '23 Nisan ELO Satranç Turnuvası' düzenlendi.

İncirliova Belediyesi'nce 21-22 Nisan 2018 arasında Park İncirliova Sosyal Tesislerinde organize edilen turnuvaya, 250 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular, İncirliova Belediye Başkanı MHP'li Gürşat Kale tarafından çeyrek altın ve kupa ile ödüllendirildi. 7-10 yaş arası çocuklara yönelik UKD Açık ve ELO Açık olmak üzere 5 kategoride düzenlenen turnuvaya yüksek katılımdan memnun olduğunu söyleyen Kale, "Satrancın merkezi İncirliova olacaktır. Siz genç ve yetenekli beyinler ülkemizin gelişiminde ve kalkınmasında büyük bir öneme sahipsiniz. Bu nedenle bizler her şeyi sizlerin huzur ve geleceği için hazırlıyoruz. İki gün boyunca akıl ve cesaretinizle rakiplerinizle yapmış olduğunuz mücadele sonucunda çeşitli dereceler elde ettiniz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. Dereceye giren sporcularımızı kutluyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda yapacağımız yatırımlarla ilçemizi satrancın merkezi konumuna getireceğiz" diye konuştu.

ALTIN VE KUPA İLE ÖDÜLLENDİRİLDİLER

Beş farklı kategoride düzenlenen organizasyonda 7 yaş grubunda Arda Heval Şahin, 8 yaş grubunda Ahmet Demirtaş, 10 yaş grubunda Ali Nihat Çolak, UKD Açık Kategorisinde Şahin Uçar, ELO Açık Kategorisinde ise Eren Acar en yüksek puanı alarak birinci oldu. Beş kategoride ilk ona giren sporcular çeyrek altın, kupa ve madalya gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirilirken, turnuvaya katılan tüm sporculara ise birer adet katılım belgesi takdim edildi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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