Satranç şampiyonasında Bursalı sporcu Türkiye ikincisi oldu

Gürkan DURAL/BURSA,()

Türkiye’nin dört bir yanından ve her yaş grubundan toplam 2 bin 636 sporcunun bir hafta boyunca büyük bir heyecan içinde hamle yaptığı 2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları Antalya’da düzenlendi. Bursalı Milli Takım sporcusu Arda Cankurt, şampiyonada Türkiye ikincisi oldu.

2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları’nda büyük yarış 26 kategoride gerçekleşti. Şampiyonada, küçükler ve yıldızlarda toplam 220 sporcu milli takım havuzuna girdi. Ödül töreninde konuşan Türkiye Santranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, her yıl binleri buluşturan Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Emektarlar Şampiyonaları’nın Türkiye’nin en büyük spor organizasyonu olduğuna dikkat çekti. Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Veli Ozan Çakır ise satrancın Türkiye'de en popüler ve en yaygın spor branşlarından biri haline geldiğini belirterek TSF yönetimini bu yönde attığı adımlar dolayısıyla kutladı. Aynı zamanda milli takım sporcusu da olan Bursalı Arda Cankurt ise, 2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları'nda Türkiye ikincisi oldu.

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