Satranç figürleri ile eğlenerek öğreniyorlar

DÜNYA tarihinin en eski oyunlarından biri olan ve aynı zamanda tutkunlarının yaşam boyunca vazgeçemediği bir spor dalı olan satranç branşının Gaziantep’te daha geniş kitlelere yayılması adına birbirinden önemli çalışmalara imza atan Şehitkamil Belediyesi, Sürekli Satranç Eğitim Merkezi'nde minik öğrencileri misafir etmeye devam ediyor.

“Hamleni Yap” projesiyle satranç sporuna olan desteğini her geçen gün arttıran Şehitkamil Belediyesi, miniklerin satrançla tanışması ve öğrendikleri bilgileri yaşam boyu unutmamaları adına Sürekli Satranç Eğitim Merkezinde branşa özgü eğitimleri birbirinden renkli etkinliklerle gerçekleştiriyor. Çocukların bir spor branşına olan yatkınlığının erken yaşlarda tespit edilmesinin gelecekteki sportif başarıları için büyük önem arz ettiğini hayata geçirdiği sportif projelerle anlatan Şehitkamil Belediyesi, bu konudan hareketle satranç branşında yaptığı çalışmalarla her yıl yüzlerce lisanslı sporcuyu Gaziantep ve Türk sporuna kazandırıyor.

Küçük yaşlarda satranç sporuyla tanışan minik öğrencilerin akademik hayatlarında daha başarılı olduklarını ve satranç tahtasından önemli başarılar çıkarttıklarını ifade eden Şehitkamil Belediyesi Sürekli Satranç Eğitim Merkezi Eğitmeni Veysel Çankaya, “Hamleni Yap” projesi kapsamında miniklere yönelik gerçekleştirdikleri eğitim çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Satranç sporu, insanın yaşam boyu vizyonunu geliştirmesine büyük katkı sağlıyor. Başarılı bir satranç oyuncusu biz satranç eğitmenleri için aynı zamanda topluma ve çevresine yararlı, duyarlı bir birey anlamı taşıyor. Bu nedenle ‘ağaç yaşken eğilir’ atasözümüzden yola çıkarak, miniklerin erken yaşta satrançla tanışmasına büyük önem veriyoruz. Şehitkamil Belediyesi Sürekli Satranç Eğitim Merkezinde 6-9 yaş aralığındaki öğrencilerimiz, satranç figürleri ile öğrenerek eğleniyorlar. Bu yaş grubunda hedefimiz çocuklarımızın müsabaka performansına ulaşmalarından daha ziyade onların satrançla tanışmaları, figürleri öğrenmeleri, akranlarıyla sosyal bağlar kurmalarıdır. Değerli velilerimizden ve öğretmenlerimizden en büyük ricamız geç kalmadan, zaman kaybetmeden öğrencilerimizi satranç branşı özelinde spora yönlendirmeleri. Böylelikle akıllı hamlelerin sahipleri, geleceğin usta satranççıları, şampiyonluklar için geç kalmamış olacaklar. Ben tüm sporcularımız ve satranç camiamız adına branşımızdan desteklerini esirgemeyen ve her fırsatta merkezimizi ziyaret ederek sporcularımıza satranç eğitim setleri armağan eden Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum."

