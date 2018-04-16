SASKİ'den 5 milyon liralık içme suyu yatırımı

SAMSUN,() - SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Havza ve Ladik ilçesinin kırsal kesimdeki 13 mahallenin içme suyu sorununun çözüklerini söyledi.

Havza ve Ladik ilçelerinin muhtelif mahalle ve caddelerinde içme suyu inşaatının geçici kabulünün geçtiğimiz günlerde yapıldığını belirten SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu,” Bu içme suyu projesi 5 milyon liraya mal oldu. Proje de, toplam 45 kilometre, içme suyu hattı döşendi. Projeyi 1 yılda tamamlandık. Samsun’daki ilçelerin kırsal kesimindeki mahallelerin, içme suyu sorunu çözmek için, elimizi taşın altına koyduk. Tek hedefimiz, kırsal kesimdeki içme suyu sorunu yaşayan mahalleleri içme suyuna kavuşturmaktır” dedi.

Havza ve Ladik ilçesinde 13 mahallenin içme suyuna kavuşacağını kaydeden Kamil Demircioğlu, ”Havza ilçesinde Erik Belen, Çam Yatağı, Ekin Pınar, Hacı Dede, Küflek, Pınar Çayırı, Şeyh Koyun, Toptepe, Bel Alan ve Aslan Çayırı, mahalleleri ile Ladik ilçesinde ise, Büyük Alan, Dal Dere ve Kiraz Pınar mahallelere önümüzdeki günlerde içme suyu verilmeye başlanacak. Bu mahallelerde yıllardır süren içme suyu hasreti sona eriyor” diye konuştu.

İçme Suyu Dairesi Başkanı Cihan Güller ise, proje kapsamında 3 adet 20 metreküp, 4 adet 30 metreküp, 1 adet 50 metreküp ve 1 adet 75 metreküp olmak üzere toplam da 9 adet içme suyu deposu ile 2 adet sondaj binası ve 3 adet terfi binasının yapıldığını ifade etti.

Öte yandan, içme suyu projesinin geçici kabulüne, Komisyon Başkanı Maden Mühendisi Cemal Dilber, proje kontrolörleri İnşaat Mühendisi Yunus Emre Özyazıcı ve İnşaat Teknikeri Hasbi İnan ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.

FOTOĞRAFLI