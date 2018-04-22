Şase ve motor numarası değiştirilen kamyon yakalandı

ADANA'da, nakliye yaptığı kamyonun motor ve şase numarasını değiştirdiği iddia edilen Ali Ramazan Ç. yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde şüphelendikleri kamyonu inceledi. Aracın motor şase numarası ile plakasının eşleşmediğini saptayan polis, şase numaraların hacizli olan başka bir kamyona ait olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis, Ali Ramazan Ç.'yi emniyete getirdi. Burada ifadesi alınan Ali Ramazan Ç. " Kamyonum eski ve sürekli arıza çıkarıyordu. Sürekli yaptırmama rağmen arızalar devam edince, benim gibi nakliyecilik yapan bir arkadaşım aracılığıyla 2015 aynı marka motor ve şase numaraları parçaları alarak 2 bin 500 liraya alarak kendi kamyonuma taktım. Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum. Çok pişmanım" dedi. Kamyon ise, yediemin otoparkına çekildi. Mahkemeye sevk edilen Ali Ramazan Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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