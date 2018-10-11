Saruhanlı'da zeytinde hasat başlarken, fiyattan yakınıldı

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde zeytin hasadına başlanırken, üreticiler fiyatın düşük olmasından yakındı.

Saruhanlı'da 150 bin dekar alanda 1.5 milyon zeytin ağacı yer alırken, 2018 yılı hasat sezonu başladı. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, ilçede zeytin üretimi yapılan mahalleleri ziyaret ederek, çiftçilerle bir araya geldi. Daha sonra ise açıklamalarda bulundu. Verimin yüksek olduğu ancak fiyatların memnun etmediğini söyleyen Okur, "Fiyatlar şu anda gerçekten çok düşük. Domat tipi zeytin hasadı yapılıyor. Ancak kilo fiyatı 2 lira ile 2.5 lira arasında satılıyor. Geçen yıl bu fiyatlar, 4 liranın altında değildi. Bütün ürünler pahalandı ancak zeytin ucuzluyor. Çevrede birçok yerde kaliteli zeytin yok. Ancak, fiyatlar düşük. Üreticiden düşük fiyata alınan zeytin, üreticiye fahiş fiyatlarla satılıyor. Tüketici, kilosunu 10-15 liranın altında zeytin bulamıyor. Zeytinyağı rakamları da geçen yılların altında satılıyor. Marketlerde fahiş fiyat uygulayanlara yönelik denetimler var. Yapılan bu denetimlerinin zeytin üreticisinin elinden yok pahasına zeytinini alanlar içinde yapılmasını istiyoruz. Düşük fiyata alınıp, büyük şehirlerde fahiş fiyata satış yapanlar denetlensin" dedi.

Celal KÖKCÜOĞLU / SARUHANLI (Manisa), ()

FOTOGRAFLI