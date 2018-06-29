Saros'da, deniz dibi temizliğinden çıkan atıklar şaşırttı

Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),()-EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı olan Enez ilçesi sahilinde Kabotaj ve Denizcilik Haftası kapsamında yapılan dip temizliğinden denizin altından çıkarılan atık malzemeler limanda sergilendi.

Enez'de, Kabotaj ve Denizcilik Haftası kapsamında Ainos Dalış Merkezi'nden dalış eğitmeni Erden Özge ve 9 profesyonel dalgıcın katılımıyla liman bölgesinde dip temizliği yapıldı. Suyun bulanık ve görüş mesafesinin az olduğu denizin dibinde yaklaşık 1 saat süren temizlikte denizin altından çıkarılan atık malzemeler limanda sergilendi. Kamyon tekerleğinden, içki şişeleri ve inşaat demirlerine kadar çok sayıda atık ürün görenleri şaşırttı.

Enez Liman Başkanı Necdet Biçici, yaptığı açıklamada, “Bu haftanın önemine uygun olarak farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Faydalı olacağını umuyorum. Etkinliklerimiz sorumluluk bölgemizdeki diğer sahillerde de devam edecek. Denizlerimizi daha iyi tanımalı, sevmeli ve sahip çıkmalıyız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Denizcilik ve Kabotaj Haftasını kutluyorum” dedi.

Etkinlikte, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer Ersöz, Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı, Enez Liman Başkanı Necdet Biçici ve vatandaşlar da hazır bulundu.