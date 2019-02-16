Sarnıç Tepe'de 12 yavru dünyaya geldi

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Belediyesi Sarnıç Tepe Hayvanat Bahçesi'nde 12 yavru dünyaya geldi.

Kumluca Belediyesi'ne ait Sarnıç Tepe Hayvanat Bahçesi'ndeki keçi ve koyunlar yavruladı. 3 cüce keçi birer yavru doğururken, bunların 1'i erkek, 2'si de dişi olarak dünyaya geldi. 3 Kamerun koyunu da 1'i erkek 2'si dişi birer yavru yaptı. Mouflon koyunları 2'si dişi 2'si erkek olmak üzere 4 yavru, yeleli koyunlar da 1'i erkek 1'i dişi 2 yavru doğurdu.

Kumluca Belediyesi veteriner hekimi Sinan Ulusoy, "Hayvanat bahçemizde yeleli koyunlar, kızıl geyikler, lama, beyaz ve benekli ala geyik, dağ keçileri, antilop ceylanlar, kuğu, tavus kuşu, sülün çeşitleri gibi kanatlı ve memeli türlerinden 27 çeşidi aşkın hayvan bulunuyor" dedi.

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