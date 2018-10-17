Şarköy Kaymakamı Yıldız, öğrenci servislerini denetledi

TEKİRDAĞ'un Şarköy ilçesinde Kaymakam Kemal Yıldız, Şehit Neşe Alten okulu ve Şarköy Anadolu lisesi öğrenci taşıması yapan servis araçlarını denetledi.

Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, beraberinde Şarköy İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Doğan, Şarköy İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdal Akkoyunlu, Şarköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mümin Bayır'ın yer aldığı denetleme komisyonuyla birlikte öğrenci taşıyan servis araçlarını denetledi. Şehit Neşe Alten okulu ve Şarköy Anadolu lisesinde giden komisyon üyeleri güvenlik görevlisi ve kameraları, okul giriş kapısı ve duvarlarının kontrolünü yaptı.

Servis araçlarını inceleyen Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, servis şoförleri ile konuşarak hiçbir eksikliğin olmaması konusunda önemli uyarılarda bulundu. Denetimlerin sık sık devam edeceğini ve denetim formatında belirtilmiş hususlara göre araçlara bakılıp eksikler varsa tespit edilip eksiklerin giderilmesi için bu tür denetimlerin devam edeceğini belirten Kaymakam Yıldız, daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.