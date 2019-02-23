Şarköy Kaymakamı Yıldız, 'Kurumlar Kütüphanede' etkinliğinde

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi Kaymakamı Kemal Yıldız, kaymakamlık personeli ile 'Kurumlar Kütüphanede' etkinliğine katıldı.

Şarköy İlçe Halk Kütüphanesi'nin düzenlediği, 'Kurumlar Kütüphanede' etkinliği 18 Nisan 2019 tarihine kadar sürecek. Etkinliğe katılan Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, "İlçemiz gördüğünüz gibi çok güzel bir kütüphaneye sahip, öğrencilerimize, gençlerimize örnek olalım istedik. Hem diğer memurlarımıza örnek olalım istedik. Herkes belli bir zamanını kitap okumaya ayırmalı. Her kitap ayrı bir dünya, kitap okudukça yeni bir dünyanın özelliklerine uyum sağlayacağız. Hem geçmişimizi, tarihimizi öğreneceğiz, yenilikleri öğreneceğiz. Kitap okumak gerektiğini söylüyoruz. Ve kurumlar kütüphaneye diyoruz. Her hafta bir kurum personelleri kütüphaneye gelerek kitap okuma etkinliğine katılacak. Düzenli olarak kitap okuma etkinliğine katılan kurumlarımızın bu projeye destek vermeleri çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Kaymakam Yıldız, kaymakamlık personeli ile birlikte kütüphanede kitap okudu.