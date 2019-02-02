Şarköy'e Taylandlı gelin

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan İsa Yengeç ile sosyal medya üzerinden tanışıp evlenen Taylandlı Panchaphon Pandee, Müslüman olarak, Simge ismini aldı.

Şarköy'de yaşayan İsa Yengeç, yaklaşık 3 yıl önce sosyal medya üzerinden Taylandlı Panchaphon Pandee ile tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten Yengeç ile Pandee, evlenmeye karar verdi. Pandee, Şarköy'e gelerek Yengeç ile evlenerek Simge ismini aldı. Çift daha sonra İlçe Müftülüğü'ne giderek, Murada Taylandlı gelin Müslüman oldu. İlçe Müftüsü Menderes Karapunar ve şahitlerin huzurunda Kelime-i Şahadet getiren Pandee, Müslüman oldu. Müftü Karapunar, çiftin dini nikahlarını kıyarak, Pandee'ye, İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgi verdi.

Müftü Menderes Karapunar, İslam'ı seçen ve Müslüman olan kadına hayırlı mutlu bir yaşam dileklerini iletirken, merasim sonunda Kuran-ı Kerim ve ilmihal hediye ederek ihtida belgesini takdim etti.