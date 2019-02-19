Şarkikaraağaç'ta zeka oyunları sınıfı açıldı

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ, () - ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Fatma Berrin Togay İlkokulu'na zeka oyunları sınıfı açıldı.

Şarkikaraağaç'ta Fatma Berrin Togay İlkokulu müdürlüğü ve Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen, öğrencilerin kullanımına sunulan zeka oyunları sınıfının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Kaymakam Sertaç Kırçuval, Belediye Başkanı İsa Çarkacı, daire müdürleri, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenci velileri katıldı.

Kaymakam Sertaç Kırçuval, okulun fiziksel eksikliklerinin giderilmesi konusunda destek veren Belediye Başkanı İsa Çarkacı'ya ve zeka oyunları sınıfının düzenlenmesinde emeği geçen okul müdürlüğüne ve Okul Aile Birliği'ne teşekkür etti.

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