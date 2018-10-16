Sarızlı kadınlar Şanlıurfa'yı gezdi

KAYSERİ, () - SARIZ Belediyesi Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında ilçede yaşayan kadınları Şanlıurfa’ya götürdü. Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu’nun önem verdiği kültürel faaliyet gereği Şanlıurfa'ya giden kadınlar önemli turistik merkezlerini gezdiler.

Sarızlı kadınların yoğun ilgi gösterdiği Şanlıurfa gezisinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kültürel bir faaliyet olarak her yıl düzenlendiğini hatırlatan Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, "Sosyal Belediyecilik anlayışımız gereği, kadınlarımızı çok önemsiyoruz, bu nedenle ülkemizin tarihi ve turistik yerlerini onlarında gezme ve görme hakları var. Biz de bunu sağlıyoruz" dedi.

Sarız Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen geziye bu yıl Yeşilkent, İncemağra ile Sarız Merkez Mahallelerinde oturan kadınlardan oluşan grup katıldı.

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