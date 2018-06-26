Sarız'da yollar parke taşıyla kaplanıyor

SARIZ, (Kayseri), () - KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde parke ve asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sarız Belediyesinin yollara parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmaları sürüyor. İlçe merkezinde yer alan Bahçeli Mahallesi, Yeni Mahalle ve Kızılpınar mahallerine bağlı Fevzi çakmak Caddesi, Atatürk caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Girne caddesi ile bu caddelere bağlı tüm sokakların yolu parke taşı ile döşeniyor. Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, İlçe merkezinde yer alan mahallerin cadde ve sokakların, yolunda yapımı devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Başkan Eroğlu, üst yapı çalışmalarının devam ettiğini, parke taşı, kaldırım taşı, bordür ve yağmur oluğu olmak üzere yaklaşık olarak 45 bin metrekarelik alanın parke taşı ile döşenmesine devam edildiğini söyledi.

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