Sarız'da kanser  taraması devam ediyor

SARIZ, (Kayseri), () - KAYSERİ’nin Sarız ilçesinde, belediye ve KETEM tarafından ortaklaşa yapılan "Erken Teşhis, Hayat Kurtarır" projesi devam ediyor.

Sarız Belediyesi tarafından Kanser Haftası nedeniyle, Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi KATEM ile birlikte ortaklaşa yürütülen çalışma ile Sarızlı kadınlar için kanser taramaları başladı. İlçe Belediyesi, toplumun sağlığı için çok sayıda kişiye kanser taraması yaptırdı. Kanserde erken teşhise vurgu yapan Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, "Kanser savaşında toplumsal bilinçlendirme ve farkındalık yaratmak için çalışırken; en çok erken tanının hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekilmelidir. Belediye olarak kanser ile mücadele adına birçok çalışma yapıyoruz, tüm mahallerdeki bayanlarımızın hastaneye ulaşımları da buna dahil. Bu bağlamda her yıl Nisan’da başlattığımız Kanserle mücadele haftasında Kayseri merkezli KATEM ‘de mamografi ve kanser tarama testlerimiz ücretsiz olarak yürütülmektedir" dedi.

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