Sarıoğlu: Anamur'da bin 201 dekar da 11 milyon zarar var

ANAMUR(Mersin), () – MERSİN’in Anamur ilçesinde son 2 ayda gelen 4 hortum nedeni ile bin 201 dekarlık alanda yaşanan hasarda 236 muz ve çilek üreticisinin 11 milyon 377 bin 500 TL’lik zarar gördüğü öğrenildi.

İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürü H. Niyazi Sarıoğlu, 29 Kasım 2018 tarihinden bu yana Anamur'da 4 hortum meydana geldiğini söyledi. Müdür Sarıoğlu, bu hortumlar ve şiddetli rüzgardan en çok çilek ve muz üreticilerinin zarar gördüğünü belirterek, bin 201 dekarlık alanda 236 muz ve çilek üreticisinin 11 milyon 377 bin 500 TL’lik zarara uğradığını dile getirdi.

Müdür Sarıoğlu, TARSİM Sigortası olan üreticilerin zararını alabileceğini ancak sigortası olmayan üreticilerin zararlarını sadece yetkili birimlere bildirmekle yetindiklerini sözlerine ekledi.

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