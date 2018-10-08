Sarıoğlan’da trafik kazası 2 yaralı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), () - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 2 otomobil çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sürücülerden biri alkollü olduğu için kaza yerinden kaçtı.

Kaza gece saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Karaözü mahallesinde meydana geldi. Yozgat'tan Sarıoğlan ilçesine gelen 60 KC 403 plakalı Nusret Kenan Kabukçu (54) yönetimindeki otomobil, Karaözü mahallesi girişinde karşı yönden gelen Recep Sarıkoç yönetimindeki 38 GT 033 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her 2 sürücü de yaralandı. Kabukçu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ile Sarıoğlan Devlet hastanesine götürürken, diğer otomobil sürücüsü Recep Sarıkoç'un alkollü olduğu için kaza yerinden bir başka otomobile binerek kaçtığı öne sürüldü. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü Recep Sarıkoç olay yerinde birkaç kilometre uzaklıkta yakalandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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