Sarıoğlan'da okuma yazma kursunu bitiren 83 kişiye sertifika

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), () - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde Okuma-Yazma kursunu bitiren 83 kişi törenle sertifikalarını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen okuma yazma seferberliği kapsamında Sarıoğlan ilçesi Yerlikuyu mahallesinde yapılan okuma yazma eğitim sertifika töreni ile son buldu. Törene İlçe Kaymakamı İlhan Kayatürk, Belediye Başkanı Yusuf Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Tunç ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İlçe Kaymakamı İlhan Kayatürk , “Sarıoğlan Halk Eğitim Merkezi olarak seferberlik kapsamında yoğun şekilde çalışmalarımızı başlamış olup okuma yazma bilmeyenleri tespit etmek ve planlama yapmak için Sarıoğlan Merkez ve köy muhtarlıkları tek tek ziyaret edilerek tespit ettik. Toplamda çeşitli köy, kurum ve okullarda 13 adet kurs planlanmış olup kurslara 139 kişi katıldı. Düzenlenen kurslarda sertifika almaya hak kazanan 83 kişi sertifikaları aldı.

FOTOLU