Sarıkeçili çocuklar kente indi

MERSİN, () – MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’ncisi gerçekleştirilen 'Sarıkeçili Çocuklar Projesi' kapsamında Türkiye’nin son konar-göçer Yörükleri olan Sarıkeçili çocukları hem sosyalleşti, hem de kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıdı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, konar-göçer şekilde yaşayan çocukların ve gençlerin toplum etkileşimleri sağlanması, hayata bakış açılarının ve ufuklarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen projesi sayesinde konar-göçer olarak yaşayan 56 öğrencinin hayalleri gerçekleştirildi. Proje kapsamında çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri’ne getirilerek, tesis içerisinde bulunan otele yerleştirildi. Proje kapsamında çocuklara Büyükşehir Belediyesi tarafından tişört, havlu, eşofman takımı, şapka, çorap, ayakkabı, terlik, bone, mayo, çanta, yağmurluk, kırtasiye malzemeleri ve kitap dağıtımı yapıldı.

Çocuklar 1 haftalık etkinlik kapsamında sabah sporundan jimnastiğe, yüzmeden tenise kadar birçok sportif etkinliğe katılma şansı elde etti. Serbest zaman ve okuma saati yapan çocuklar, Tarsus Hayvanat Bahçesi, Nusret Mayın Gemisi ve Taşkuyu Mağarası’nı gezdi. Satranç ve dart oynayan çocuklar, sinema, tiyatro ve Hacivat ile Karagöz gösterisi de izledi. Deniz Müzesi ve Atatürk Evi’ni de ziyaret etme şansı elde eden çocuklara, Büyükşehir Belediyesi tarafından enstrüman tanıtımı yapıldı. Çocuklar Marina’yı ve jimnastik salonunu gezmenin yanı sıra, Yenişehir İtfaiye ile Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası’nı da gördü. Öğrencilerin sosyalleşmesi, verilecek eğitimlerle bilgilendirilmesi, kültür birikimlerinin artması, güven duygusunu hissetmeleri ve özgüvenlerinin gelişimine katkı sağlayan Sarıkeçili Çocuklar Projesi sertifika töreni ile sona erdi.

Proje hakkında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, "Belediye olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz bu projenin temel amacı, kırsalda yaşayan öğrencilerimizin Mersin ve Tarsus’ta bulunan önemli yerleri gezmelerini sağlamaktır. Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz’ın bizlere vermiş olduğu direktif doğrultusunda hareket ederek, bu kentte yaşayan herkesin bu kenti tanıması gerektiği anlayışıyla çalışmaktayız. 1 haftalık bu süreçte, önemli ve tarihi yerleri ziyaret etmenin yanı sıra, sportif faaliyetlerde de bulunacaksınız. Ben sizlerden, gezdiğiniz yerlerle ilgili bilgileri dikkatle dinlemenizi, soru sormanızı, not almanızı ve bu tatili en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyorum" dedi.

Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar da bu tür etkinliklerle tanışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a teşekkürlerini iletti.

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