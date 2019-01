Şarıkamış şehitleri Saklıkent'te anılacak

ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yılı dolasıyla 'Saklıkent'ten Sarıkamış'a Gençlik Şühedanın İzinde' adıyla anma yürüyüşü düzenleneceğini söyledi.

I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus İmparatorluğu'na yönelik düzenlediği Sarıkamış Harekâtı (22 Aralık 1914 – 17 Ocak 1915) sırasında şehit düşen askerleri anmak için Konyaaltı ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde, 6 Ocak Pazar günü saat 11.00'da 'Saklıkent'ten Sarıkamış'a Gençlik Şühedanın İzinde' adıyla temsili yürüyüş düzenlenecek. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, tiyatro gösterimi, kırık buğday çorbası ile hoşaf ikramının yapılacağı programa özellikle gençlerin gelmesini belediklerini belirterek, vatandaşları davet etti.

Vali Karaloğlu, "Bu topraklar kolay vatan kılınmadı, bu toprakların her karışı her santimetresi tertemiz şehit kanlarıyla sulanarak vatan kılındı. Onun için biz dünyada paha biçilemez topraklar üzerinde yaşıyoruz. Bunu da bu toprakları bize vatan kılan ecdadımıza borçluyuz. Onları her daim anmak ve bize bıraktıkları mirasları en güzel şekilde gelecek nesillerimize aktarmak da bizim vazifemiz" dedi.

GENÇLERE BU ŞUURU AŞILAMALIYIZ

1914 yılında Sarıkamış'ta Türk tarihindeki en acı hadiselerinden birinin yaşandığını belirten Vali Karaloğlu, "Binlerce askerimiz soğuktan donarak şehit oldu ve onları şehadete iten yüreklerindeki vatan aşkıydı, millet aşkıydı, bayrak sevdasıydı. Bizde onların gösterdiği bu cesareti temsili olarak dahi olsa anmak ve genç nesillerimize bu şuuru aşılamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Geçen sene ilkini düzenledik ve yaklaşık 2000 Antalyalı ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Bu sene daha çok vatandaşımızın katılacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Saklıkent'te yaklaşık 2 kilometre yürüyeceklerine dikkati çeken Vali Karaloğlu, "Yürüyüşün ardından şehitlerimiz anısına düzenlenen törene katılacağız. Programa katılacak olan vatandaşlarımıza Sarıkamış Harekâtı şartlarının hatırlatılması adına, kırık buğday çorbası ve hoşaf ikram edeceğiz. O günün şartlarını daha iyi anlamak ve ecdadımızın bu vatanı korumak için nasıl zorluklara göğüs gerdiklerini bir nebze olsun hissetmek adına bu programı çok önemli buluyorum. Tüm Antalyalıları özellikle gençlerimizi ellerinde Türk bayraklarıyla anma yürüyüşümüze bekliyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI