Sarıkamış şehitleri, Rize'de anıldı

Mehmet Can PEÇE/RİZE,() – RİZE'de Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü kapsamında şehitler için anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sarıkamış Şehitlerinin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla yapılan program Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün önünde başladı. Burada başlayan yürüyüşe Rize Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Jandarma Komutanı Hakan Dedebağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Kentte 2 kilometre boyunca yürüyen katılımcılar, ellerinin üzerinde de 100 metrelik dev Türk bayrağını taşındı. Yürüyüş esnasında, çevredeki vatandaşlar da anma programına eşlik etti. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş sonunda, Rize İl Gençlik Spor Müdürü Mustafa Çelik, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, “Sarıkamış’ta yaşanan o kutsal çileyi bugün gençlerimize hatırlatmak için onları anmak için buradayız. Burada ecdadımızı andık" dedi.

Anma programında, şehitler için Kuran okundu, dua edildi.

Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran takımının marşlar da seslendiridiği etkinlikte, katılımcılara Sarıkamış harekatının yıldönümü anısına çorba da ikram edildi.