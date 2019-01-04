Sarıkamış Şehitleri Mersin'de anıldı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan askerler düzenlenen törenle anıldı.

Edip Buran Spor Salonu'nda, 'Gençlik Şühedanın İzinde' sloganı ile gerçekleştirilen anma törenine sporcular, öğrenciler, antrenörler ve öğrenmetler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp Kuran-ı Kerim tilaveti ile süren programda konuşan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Nacar, "Bugün ölümsüzlük şerbetini içenlerin Allah'a kavuştukları gündür. Bugün barutun kanla, kanın canla, canın vatan, namus ve bayrak uğruna destanlaştığı gündür. Sarıkamış şehitlerinin 104'üncü yıldönümü vesilesi ile tarihin en soğuk olayı olan Sarıkamış Harekatı'nın tarihi geçmişini hatırlayalım. 22 Aralık 1914 tarihinde başlayan Sarıkamış Harekatı, toplamda 18 gün sürdü. 90 bin kahraman vatan evladı milli mücadele adına canlarını seve seve feda etti. Onlar Türklüğün üstün haysiyet ve itibarını şeref ile temsil ederken destanlaştılar" dedi.

Şehitler için duaların edildiği anma töreni, konuşmanın ardından sona erdi.



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