Sarıkamış Şehitleri, kar yağışı altında anıldı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı nedeniyle harekatta şehit düşen askerler kar yağışı altında anıldı.

1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus İmparatorluğu'na yönelik düzenlediği Sarıkamış Harekatı (22 Aralık 1914 - 17 Ocak 1915) sırasında şehit düşen askerleri anmak için Beyşehir'de yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş öncesi katılımcılara Türk bayrağı, bere ve atkı dağıtılıp, çorba ikram edildi.

Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Kampüsü önünden başlayan yürüyüş 4 kilometre ilerideki Atatürk Anıt'ında sona erdi. Yürüyüşe Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, Sarıkamış ve tüm şehitler adına yapılan duanın ardından son buldu.

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