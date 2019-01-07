Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde Myra-Likya Doğa Yürüyüşü Grubu, Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenledi.

Demre'de faaliyet gösteren Myra-Likya Doğa Yürüyüşü Grubu üyeleri, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü yaptı. Grup üyesi 20 kişi otobüslerle Finike-Elmalı sınırındaki 1200 rakımlı Avlan Beli'ne gitti. Buradan yürüyüşe geçen grup üyeleri 1900 rakımlı Finike'nin Ördübek Yaylası'na tırmanışa geçti. Zaman zaman kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yürüyüşte grup üyeleri, öğle yemeği olarak peynir, zeytin ve ekmek yedi. Birlikte Türk bayrağıyla fotoğraf çektiren katılımcılar, Ördübek Yaylası'ndaki moladan sonra, inişe geçerek, yürüyüşü Finike'ye bağlı Yazır Mahallesi'nde bitirdi. Grup Yazır Mahallesi'nden otobüsle Demre'ye döndü. Grup toplam 17 kilometrelik karlı yolu 9 saatte yürüdü.

Myra-Likya Doğa Yürüyüşü Grubu Başkanı Ramazan Karataş, "Sarıkamış kadar olmasa bile tamamı karla kaplı zorlu bir parkurda yürüyerek, Sarıkamış'ta şehit düşen 90 bin Mehmetçiğimizi andık. Gençlerimizde tarih bilinci oluşturmak, Sarıkamış'ı bir kez daha hatırlatmak istedik. Bugün yürüyüşümüzü başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sarıkamış ve bu yurdun özgürlüğü, birliği, bölünmez bütünlüğü yolunda can veren tüm şehitlerimize armağan ettik" dedi.

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