Sarıkamış Şehitleri, Gürsu’da düzenlenen yürüyüşle anıldı

GÜRSU Belediyesi, Sarıkamış Şehitlerini anmak için yürüyüş organize etti. Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün de destek verdiği etkinlik, Ericek Mahallesi’nden başlayarak Gürsu Adrenalin Park’ta son buldu.

Gürsu belediyesi ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği ‘Sarıkamış Harekatının 104’üncü Yılı Anma Etkinliği gerçekleşti. Yürüyüş, Ericek Mahallesi’nden başlayarak, Gürsu Adrenalin Park’ta son buldu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, canlarını vatanları için hiçe sayan şehitler için ne yapılsa yetersiz olacağını ifade edip, “Soğuk ve karlı vatan toprağımızın bağrına bastığı, vatan uğruna canlarını feda ederek Sarıkamış’ta destan yazan şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Tarihimizin en önemli kahramanlık destanlarından olan Sarıkamış Destanı’nını yazan 90 bin şehidimizin ve tüm şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatanımıza ilelebet sahip çıkmak da bizlerin ve gelecek nesillerin görevi. Gençlerimizin tarih bilinciyle, bu topraklar için ödenen bedellerin kıymetini bilerek, vatan sevgisiyle yetişmesi büyük önem taşımakta. Gençlerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu anma programıyla, bugün hep birlikte Sarıkamış ruhunu yaşadık” dedi.

Soğuk hava ve kar yağışına rağmen vatandaşların yoğun katılımına sahne olan yürüyüşe Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, Bursa ve Gürsu protokolü, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar, gençler ve ilçe halkı katıldı.

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