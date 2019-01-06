Sarıkamış şehitleri dualarla anıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta Sarıkamış Harekatının 104'üncü yıl dönümü nedeniyle şahitler için anma töreni düzenlendi.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törene; Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şube müdürleri, gençler, antrenörler ve sporcuları katıldı. Kuran tilavetiyle başlayan programda Sarıkamış şehitleri için dualar edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, anma programına katılanlara teşekkür ederek, "Bu gün burada tüm gençlerimiz personellerimiz ve vatandaşlarımızın katılımıyla bundan 104 yıl önce ülkemizin istikbali için topraklarımızı düşman işgalinden kurtarmak adına her türlü imkansızlıklara rağmen Sarıkamış’ın o zor hava koşullarında eksi 20-30 dereceler de kahramanca şehit olan ecdadımızı anıyoruz. Bu vatanın evlatları bizlere hürriyetimizi bağımsızlığımızı kazandıran ecdadımızı hiç unutmayacaktır" diye konuştu.

Program çorba ikramı ile son buldu.

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