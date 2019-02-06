‘Sarıkamış’ konulu oyun beğeni topladı

BURSA Kent Konseyi ile Seyrü Keyf Şehir ve Sanat Tiyatrosu işbirliğiyle düzenlenen 'Soğuk Cennet Sarıkamış’ adlı tiyatro oyunu, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

'Soğuk Cennet Sarıkamış’ adlı tiyatro oyunu, Bursa Kent Konseyi’nin destekleriyle Tayyare Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Olcay Dursun’un yazıp yönettiği ve izleyicileri tarihin tozlu sayfalarına geri götüren oyunu Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Erol Turan, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Ömer Aykan, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar ve Bursalı sanatseverler izledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, oyunda rol alan tiyatrocuları tebrik ederek, oyunu yazan ve yöneten Olcay Dursun’a çiçek takdim etti. Olcay Dursun da destek ve verilen imkanlar ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

OYUNUN KONUSU

'Soğuk Cennet Sarıkamış’ oyunu, Sarıkamış’a giderken Soğanlı ile Allahu Ekber Dağlarında donarak şehit olan 90 bin Türk askerinin ve Anadolu halkının milli mücadeleye verdiği seferberlik desteğini anlatıyor. Ayrıca oyun içerisinde sefer esnasında yaşanan birçok acı dram da sahneleniyor. Oyunda Olcay Dursun, Mislina Dursun, Burçin Acar, Berat Heçkorkmaz, Müshab Çalık, Süleyman Bayram, Ali Özgür Ayrancı, Nur Gökten, Aysun Dursun, Oğulcan Dursun, Aynisa Dursun, Emine Karacalı, Alper Karacalı, Ali E. Karaman, Alperen Yeni, Emine Ü. Öner, Alperen Atak, Enes Atak, Mustafa A. Çelik ve Emrah Ateş rol aldı.

FOTOĞRAFLI