MANİSA'nın Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde işaret dili kursu açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'yle yapılan protokol sonrası, Sarıgöl Devlet Hastanesi personeline, 120 saatlik işaret dili kursu açıldı. Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Hastanede çalışan bütün personelimiz, bu kursumuzdan faydalanacak. Bu kursumuzda hastane personelimizin işaret dilini öğrenerek konuşma ve duyma engeli olan vatandaşlarımızla daha rahat iletişim kurması sağlanacak" dedi.

Hastane Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman ise, kursa personelin belirli gruplar halinde katılacağını belirtti.

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), ()

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