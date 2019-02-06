Sarıgöl'de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesine destek

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), () - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan projeye Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden de destek geldi. Kaymakam Kılınç yaya geçidinden yolun karşısına geçerek proje konusunda farkındalık yaratmaya çalıştı. Sürücüler, proje konusunda bilgilendirildi.

Trafik kazalarında her yıl yaklaşık bin 700 yayanın hayatını kaybetmesi üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yaya kazalarına yönelik bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile 'yaya öncelikli trafik' anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken 'yavaşlamak', buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermek zorunlu hale geldi.

HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDE UYGULAMA YAPILDI

Bakanlığın 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesine Sarıgöl'den de destek geldi. Hükumet Konağı önüneki uygulamaya Kaymakam Çetin Kılınç, MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Seydi Kazez, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Arif Çelik, trafik polisleri, jandarma trafik ekipleri, Sarıgöl Belediyesi zabıta ekipleri ile vatandaşlar katıldı. Kaymakam Kılınç ve beraberindekiler, buradaki yaya geçidinden yolun karşısına geçerek proje konusunda farkındalık yaratmaya çalıştı. Sürücüler, proje konusunda bilgilendirildi.

KAYMAKAM KILINÇ: KAZALARDA CİDDİ BİR AZALMA OLACAK

Kavşak giriş ve çıkışlarında, okul ve yaya geçitlerine yaklaşırken sürücülerin yavaşlamaları gerektiğini belirten Kaymakam Çetin Kılınç, "Öncelik yayalarda trafik projesini Sarıgöl'de uygulama başlattık. Yayalar için yaralanma ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarında ciddi bir azalma olacağını düşünüyorum. Bu medeni trafik kültürünü edinmemizde fayda var" dedi.

Sarıgöl İlçe Jandarma ile Alaşehir İlçe Jandarma trafik ekipleri de Sarıgöl'ün kırsal Çanakçı Mahallesi'nde yol kontrolü yapıp, yaya geçidinde sürücülere ve yayalara proje hakkında bilgi verdi. Uygulama, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı, destek buldu.



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