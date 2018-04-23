Sarıgöl'de 23 Nisan coşkusu

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Sarıgöl Kent Meydanı'nda düzenlenen törene; Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sönmez, Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Müftüsü Mehmet Ceylan, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelek konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Sonra Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Öğrenciler, hazırladıkları şiirleri okudu. Törenler çeşitli etkinliklerle sürdü.

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), ()

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