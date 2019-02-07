Sarıçay'da temizlik ve çevre düzenlemeleri sürüyor

ÇANAKKALE Belediyesi, kent merkezindeki Sarıçay ile çevresinde, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Çanakkale Deniz Ürünlerini ve Küçük Balıkçıları Koruma Derneği işbirliğinde, Sarıçay’da özellikle köprü ayaklarının bulunduğu bölgeler ile teknelerin bağlandığı alanlarda oluşan çamur ve taş birikintilerinin temizlik çalışmaları sürüyor. Kepçelerle yürütülen temizlik çalışmalarına, Belediye Yat Limanı Amirliği dalgıçları da destek veriyor.

Çalışmalar kapsamında, Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, Sarıçay çevresinde Osnabrück Parkı ile Balıkçı Barınağı içinde kalan çiçeklik alanlara mevsimsel çiçek ve bitki dikimleri gerçekleştirerek, bölgenin peyzaj ve bakım çalışmalarını yürütüyor.

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